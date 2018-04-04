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بالفيديو...نتنياهو يعلق تنفيذ اتفاق المهاجرين مع الأمم المتحدة

الثلاثاء ٠٣ أبريل ٢٠١٨ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليق تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة القاضي بنقل المهاجرين الموجودين في الاراضي المحتلة من أصول إفريقية إلى دول غربية.

العالم - خاص بالعالم 

وكتب نتنياهو على صفحته في فيسبوك: "قررت تعليق تنفيذ هذا الاتفاق وإعادة التفكير في مضمونه"، مشيرا إلى أنه اطلع عن كثب على الانتقادات التي وُجهت للاتفاق الذي نص على نقل 16 ألفا و250 مهاجرا أفريقيا إلى دول غربية.

وكان نتنياهو قد صرح في مؤتمر صحافي في وقت سابق، بأن الاتفاق الذي وقع مع الأمم المتحدة سيتيح ترحيل مهاجرين أفارقة إلى دول متطورة مثل كندا وألمانيا وإيطاليا.

وأوضح رئيس وزراء الاحتلال خلال المؤتمر الصحافي المذكور أن "التفاهمات الجديدة تعني الاستغناء عن الخطة القديمة بالترحيل القسري والتي انتقدت".

وقد وصل معظم المهاجرين الأفارقة إلى الاراضي المحتلة بعد عام 2007 من خلال التسلل من سيناء المصرية، ومنذ ذلك الحين شدد جيش  الاحتلال الإسرائيلي مراقبة الحدود مع مصر.

وجاء الاتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بعد أن قبلت المحكمة العليا "الإسرائيلية" التماسا لمنع طرد المهاجرين الأفارقة من الكيان المحتل وتجميد تنفيذ الخطة الحكومية لطردهم بشكل مؤقت.

 

تفاصيل في الفيديو المرفق....

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