الأمم المتحدة تفند ادعاءات المغرب حول قوات البوليساريو بالكركرات

العالم - المغرب

مؤكدة أن بعثتها لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لم تسجل أي خرق لاتفاق وقف النار بهذه المنطقة العازلة.

وصرح سيتفان دوراغيك، المتحدث باسم الأمين العام الأممي خلال مؤتمر صحفي، أن زملاءنا بالمينورسو لم يلاحظوا أي تحركات لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية الشرقية.

فيما المينورسو تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وجاء تصريح دوراغيك ردا على سؤال حول الاتهامات المغربية المتعلقة بخرق مزعوم لاتفاق وقف النار من قبل جبهة البوليساريو على مستوى هذه المنطقة الموضوعة تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وكان المغرب يحاول عرقلة المباحثات المرتقبة بمجلس الأمن حول تمديد بعثة المينورسو، قد وجه يوم الأحد الماضي رسالة إلى رئيس مجلس الامن أشار فيها إلى الإبقاء على تواجد لعناصر مسلحة لجبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات.

