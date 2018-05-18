قرب استئناف الرحلات الجوية الروسیة للمدن السياحية المصرية

العالم - مصر

وأضاف فى حديث مع الصحفيين، أن الرحلات سوف تستأنف إلى المدن السياحية المصرية التى يوجد عليها طلب، ونحن مستمرون حاليا فى العمل مع نظرائنا المصريين.

وكانت رابطة مشغلى الرحلات السياحية فى روسيا قد أكدت أن مطار الغردقة مستعد لاستقبال الطائرات والسياح الروس، حيث توجد صالتان فى المطار جاهزتان بالفعل.

وأوضحت الرابطة وفقا لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، أن المطار جاهز رغم أن تاريخ المفاوضات حول الطيران الشارتر لا يزال غير معروف.

وكان وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، أكد أن المحادثات بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة ستبدأ فى أواخر الربيع وأوائل فصل الصيف.

وأوضح الوزير الروسى للصحفيين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، أن شركة الطيران الروسية والمصرية، يسيران بالفعل الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع المصريين على اللقاء بعد دراسة التجربة وإجراء مفاوضات، مضيفا:"سوف ننظر فى خيارات أخرى. واتفقنا على أن يستغرق هذا من شهرين إلى ثلاثة أشهر، حتى نهاية الربيع وبداية الصيف".

206