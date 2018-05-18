السنوار: الاحتلال تراجع عن عقد صفقة لتبادل الأسرى

العالم - فلسطين

وقال السنوار في لقاء على قناة "الجزيرة" مساء الأربعاء، إن الاحتلال روج العديد من الدعايات إزاء الحراك "فنحن لا نستخدم الأطفال دروعاً بشرية".

وشدد على أن "فصائل المقاومة يمكنها تحويل حياة الاحتلال لجحيم".

وكشف السنوار أن الاحتلال تراجع عن عقد صفقة بشأن تبادل الأسرى في الفترة الأخيرة. وبين أننا "نعيش بيئة دولية وإقليمية صعبة خصوصا مع حالة الهرولة نحو التطبيع" موضحاً: "منذ مطلع مارس عقدت اجتماعات كثيرة في أنحاء عدة بالعالم عن الأزمة الإنسانية في غزة وكسر الحصار".

في سياق منفصل، لفت السنوار إلى أن القاهرة أكدت أهمية العلاقات مع حماس والفلسطينيين وغزة خلال زيارة هنية الأخيرة.

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