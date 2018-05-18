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السنوار: الاحتلال تراجع عن عقد صفقة لتبادل الأسرى

السنوار: الاحتلال تراجع عن عقد صفقة لتبادل الأسرى
الأربعاء ١٦ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحي السنوار أن الحركة تبذل كل ما تستطيع لكي لا تنزلق المقاومة السلمية (الهبة الحالية) إلى عمل مسلح.

العالم - فلسطين

وقال السنوار في لقاء على قناة "الجزيرة" مساء الأربعاء، إن الاحتلال روج العديد من الدعايات إزاء الحراك "فنحن لا نستخدم الأطفال دروعاً بشرية".

وشدد على أن "فصائل المقاومة يمكنها تحويل حياة الاحتلال لجحيم". 

وكشف السنوار أن الاحتلال تراجع عن عقد صفقة بشأن تبادل الأسرى في الفترة الأخيرة. وبين أننا "نعيش بيئة دولية وإقليمية صعبة خصوصا مع حالة الهرولة نحو التطبيع" موضحاً: "منذ مطلع مارس عقدت اجتماعات كثيرة في أنحاء عدة بالعالم عن الأزمة الإنسانية في غزة وكسر الحصار".

في سياق منفصل، لفت السنوار إلى أن القاهرة أكدت أهمية العلاقات مع حماس والفلسطينيين وغزة خلال زيارة هنية الأخيرة.

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