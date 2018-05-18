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إيران تدخل الاتحاد الأوراسي بمنطقة تجارية حرة

إيران تدخل الاتحاد الأوراسي بمنطقة تجارية حرة
الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

وقع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران اتفاقية مؤقتة حول إنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين، وذلك خلال منتدى أستانا الاقتصادي، الذي يعقد في العاصمة الكازاخستانية.

العالم - ايران

وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية التابعة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي تيغران سركسيان: "ينص الاتفاق المؤقت على آلية فعالة لحل النزاعات، بما في ذلك التحكيم.

يتم تحديد المحكمين من قبل الأطراف، بما في ذلك الاتفاق على مكان التحكيم. أيضا، يتم إنشاء لجنة مشتركة على مستوى كبار المسؤولين من الطرفين، وينص على إقامة حوار الأعمال".

وأضاف سركسيان بأنه يتم إبرام الاتفاق المؤقت لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة يجب أن يتوصل الطرفان إلى صيغة اتفاقية كاملة بشأن منطقة التجارة الحرة.

وقال سركسيان: "مفاوضونا يحددون على الفور مهمة للمستقبل لمدة ثلاث سنوات من أجل التوصل إلى صيغة اتفاقية كاملة بشأن منطقة التجارة الحرة".

وتمثل الوثيقة، التي تم توقيعها خلال "منتدى أستانا الاقتصادي"، اليوم الخميس، المرحلة الأولى حول تشكيل منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران.

وينص على تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات بالنسبة لمجموعة كبيرة من السلع، سيؤدي تطبيق الاتفاقية إلى زيادة حجم التجارة المتبادلة بشكل ملحوظ، والتي بلغت خلال العام الماضي 2.7 مليار دولار.

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