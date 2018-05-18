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رد فعل متأخر من السيسي على نقل سفارة أميركا للقدس

رد فعل متأخر من السيسي على نقل سفارة أميركا للقدس
الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن نقل السفارة الأميركية إلى القدس سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الإقليمي.

العالممصر   

وقال السيسي، خلال مؤتمر شبابي بالقاهرة أذاعه التلفزيون "قلنا إن هذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية على الرأي العام العربي والإسلامي، وسيؤدي إلى شيء من عدم الرضا و(عدم) الاستقرار نتيجة هذا الإجراء، وسيكون له تداعيات (سلبية) على القضية الفلسطينية."

وأضاف "أرجو من الإسرائيليين (أن) يتفهموا أن ردود أفعال الفلسطينيين في هذا الموضوع مشروعة، و(أن) يتم التعامل معها في إطار الحرص الشديد على أرواح الفلسطينيين"، حسبما ذكرت رويترز.

ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس يوم الاثنين، بعد أن اعترف الرئيس دونالد ترامب بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

واستشهد عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في ذات اليوم جراء احتجاجات عارمة على نقل السفارة.

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