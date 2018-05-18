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السيسي والعاهل الأردنى يتفقان على تكثيف الجهود تجاه قضية فلسطين

السيسي والعاهل الأردنى يتفقان على تكثيف الجهود تجاه قضية فلسطين
الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، تناول ملفات العلاقات المشتركة وعددا من الأوضاع بالمنطقة.

العالممصر

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصریة أن الاتصال تناول عدداً من القضايا الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اتفق الزعيمان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يُساهم في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

 كما تم خلال الاتصال تناول بحث سُبل تطوير العلاقات المصرية الأردنية المتميزة، حيث تم التأكيد على مواصلة العمل على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات خلال الفترة القادمة.

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