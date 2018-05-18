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وزير ألماني: 120 شركة ألمانية تواصل نشاطاتها في إيران

وزير ألماني: 120 شركة ألمانية تواصل نشاطاتها في إيران
الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الاقتصاد والطاقة الالماني "بيتر اولتماير" عن مواصلة نشاطات 120 شركة ألمانية في ايران، مؤكدا أنه سيتم اعداد آليات كفيلة باستمرار هذا التعاون خلال المحادثات القادمة بين طهران وبرلين.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء بين اولتماير مع وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان الذي يجري زيارة حاليا لبرلين بدعوة من نظيره الالماني.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ايران وألمانيا، والاجتماع القادم للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، وقررا على أن يتم تعيين موعد محدد لهذا الاجتماع خلال الاسبوع القادم. 

وفي تصريح له على هامش اللقاء، أشار وزير الطاقة الايراني الى أنه حصل خلال هذه الزيارة على الطمأنة بشأن التزام الشركات الالمانية الرائدة بما فيها "سيمنز" بتنفيذ تعهداتها في اطار الاتفاقيات المبرمة مع ايران.

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