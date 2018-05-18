وزير ألماني: 120 شركة ألمانية تواصل نشاطاتها في إيران

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء بين اولتماير مع وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان الذي يجري زيارة حاليا لبرلين بدعوة من نظيره الالماني.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ايران وألمانيا، والاجتماع القادم للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، وقررا على أن يتم تعيين موعد محدد لهذا الاجتماع خلال الاسبوع القادم.

وفي تصريح له على هامش اللقاء، أشار وزير الطاقة الايراني الى أنه حصل خلال هذه الزيارة على الطمأنة بشأن التزام الشركات الالمانية الرائدة بما فيها "سيمنز" بتنفيذ تعهداتها في اطار الاتفاقيات المبرمة مع ايران.

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