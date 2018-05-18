هذا ما قاله ماكرون عن الاتفاق النووي

العالم-اوروبا

وأكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن الإتحاد الأوروبي ملتزم بالحفاظ على ​الإتفاق النووي​ مع إيران.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي له في ختام قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في العاصمة البلغارية صوفيا، إن "عواقب أعمال الولايات المتحدة قد تصب في مصلحة الشركات الصينية والروسية"، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن العواقب على المدى القصير.

وأشار أن "أولوياتنا مرتبطة ليس بالتجارة بالمقام الأول، بل بالجيوسياسة وضرورة تفادي التصعيد في المنطقة والمساهمة في استقرار إيران ومزيد من الانفتاح من جانبها".

وقال الرئيس الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالحفاظ على ​الاتفاق النووي​ مع إيران. وقال إن "الاتحاد الأوروبي قرر الحفاظ على الاتفاق النووي وحماية مصالح دوله". وأضاف: "أوروبا يجب أن تكون موحدة بشكل أكبر وذات سيادة".

واعلن ايمانويل ماكرون ان بلدان الاتحاد الاوروبي تنوي ضمان وجود شركاتها في إيران على الرغم من قرار الولايات المتحدة حول الصفقة النووية.

وقال ماكرون، في كلمة امام قمة الاتحاد الاوروبي-البلقان الغربي في صوفيا،”سنعمل للحفاظ على إطار الاتفاقية مع إيران ، بغض النظر عن قرار الولايات المتحدة. وبشكل أكثر تحديدًا ، من خلال توفير الدعم السياسي وتمكين وجود شركاتنا، وأيضًا عبر تشجيع جميع الأطراف على مواصلة المفاوضات حول ضرورة اتفاقية أوسع”، مضيفا انه “ينبغي استكمال اتفاق عام 2015 باتفاقات بشأن قضايا البرنامج النووي بعد عام 2025 ، والأنشطة المتعلقة ببرنامج الصواريخ والحضور الإقليمي”.

وأكد ماكرون إلى أن القمة تطرقت أيضا إلى موضوع التجارة مع الولايات المتحدة، موضحا أنه "تم التعبير عن رؤية واضحة بأنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات عميقة مع الولايات المتحدة في هذا المجال، ما لم تؤد إلى إعفاء الدول الأوروبية من الرسوم".

وخلص إلى القول بأن المواقف التي تمت صياغتها خلال القمة، سواء بشأن التجارة أو بشأن إيران "واضحة وقوية".

روسيااليوم

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