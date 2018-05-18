أفراد بأخطر "عصابة" أردنية في مصر يفرّون من قبضة الأمن

العالم - مصر

وبحسب صحيفة "أليوم السابع"، فإن ثلاثة من أفراد العصابة، وقبيل آذان مغرب أول أيام شهر رمضان المبارك، فروا من أمام مركز أمن مدينة نصر.

ووجهت الشرطة المصرية قبل أيام اتهاما للأردنيين بتشكيل عصابة، بقصد سرقة الأموال وغيرها من المنازل الفارهة.

فيما قالت صحيفة "المصري اليوم"، إن "التحقيق يتزامن مع توزيع نشرة بأوصاف المتهمين على الأقسام الشرطية المختلفة، وتشديد الإجراءات الأمنية في مداخل ومخارج القاهرة الكبرى؛ للتضييق على المتهمين وضبطهم".

يشار إلى أن أفراد العصابة يبلغ تعدادهم 6، ووجهت اتهامات لهم بسرقة نحو .150 مليون جنيه من السطو على المنازل الفارهة.

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