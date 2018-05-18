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دمشق وطهران تبحثان التعاون لإعادة إعمار سوريا

دمشق وطهران تبحثان التعاون لإعادة إعمار سوريا
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري حسين عرنوس مع عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن الايراني رئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية السورية الايرانية المشتركة والوفد المرافق آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التعمير والانشاءات خلال مرحلة إعادة الإعمار.

العالم- ايران

واوردت "سانا" انه في في هذا اللقاء الذي جري امس الخميس أكد وزير الطرق الايراني دعم ايران لسوريا في مختلف المجالات واستعدادها للمساهمة بإعادة الاعمار وتطوير وانشاء وتخطيط المدن وتنظيمها، لافتا إلي أن لدي إيران الخبرات الكافية في مجالات البناء وانشاء الطرق والجسور.

ودعا اخوندي إلي التشاور واقتراح المشاريع الخاصة بتنظيم مناطق السكن العشوائي وما يتعلق بالقطاع السكني والبني التحتية عموما.

بدوره أكد الوزير السوري أهمية التعاون بين سورية وايران في مرحلة إعادة الإعمار وتطوير العمل المشترك في قطاعات الاشغال العامة والطرق والاسكان ولا سيما أن الوزارة تعيد النظر بالمخططات التنظيمية للمدن والبلدات التي دمرها الإرهاب.

وأوضح الوزير عرنوس أن احتياجات الوزارة خلال هذه المرحلة تتمثل بالآليات الهندسية لتكون الشركات التنفيذية قادرة علي إتمام المشاريع الموكلة لها بالشكل المطلوب.

حضر الاجتماع السفير السوري في طهران عدنان محمود والسفير الايراني بدمشق جواد ترك آبادي.

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