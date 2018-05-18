ظريف يصل اسطنبول للمشاركة في اجتماع دعم فلسطين

العالم- ايران

يُذكر أنّ الإجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي يقام اليوم في اسطنبول لدراسة آخر الأحداث والمستجدات التي شهدتها الاراضي الفلسطينية وبغرض التنديد بالجرائم الصهيونية في قطاع غزة ونقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة.

وكانت تركيا دعت لتشكيله بإعتبارها الرئيس الدوري للمنظمة يشارك فيه 13 رئيس جمهورية منهم الرئيس الايراني حسن روحاني ونائبان لرئيسَي جمهورية وثلاثة رؤساء وزراء و12 وزيراً للشؤون الخارجية إضافة الى دبلوماسيين عن 11 بلداً.

وسيمثل ايران في الإجتماع حسن روحاني رئيس الجمهورية ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية.

وكانت المجزرة التي ارتكبها الصهاينة في قطاع غزة أدت الى استشهاد 62 فلسطينياً وإصابة أكثر من 3 آلاف منهم بجروح جاءت إحتجاجاً على نقل الولايات المتحدة سفارتها الى القدس المحتلة وبمناسبة الذكري السبعين ليوم النكبة بدأت بعض الدول الاسلامية ومنها تركيا باجراءات للتنديد بهذه المجزرة والإعلان عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

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