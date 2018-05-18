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ايران في الامم المتحدة..

ممارسات الاحتلال انتهاك للقوانين الدولية وحقوق الانسان

ممارسات الاحتلال انتهاك للقوانين الدولية وحقوق الانسان
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة غلام علي خوشرو، ممارسات الكيان الصهيوني انتهاكاً مخزياً للقوانين الدولية ومنها حقوق الانسان.

العالم - ايران

وقال خوشرو خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة تحت عنوان الارتقاء بالقوانين الدولية بغية السلام والامن الدولي، تعرضت التعددية والقوانين الدولية في مرحلتنا هذه الى تهديد الاحادية وانتهاك القوانين وعدم احترام المصالح العامة للمجتمع الدولي اكثر من السابق.

وأضاف، ان بعض الدول الاعضاء في الامم المتحدة تلجأ الى التهديد والقوة لفرض ارادتها على جميع الدول وتستهدف دولاً محددة بعقوبات غير مبررة واحادية الجانب، وهذه الاجراءات لا تنتهك القوانين الدولية وحقوق رعايا تلك الدول فحسب بل تزعزع الاستقرار والامن الدولي ايضاً.

ونوه خوشرو الى ان قرار انسحاب امريكا من الاتفاق النووي هو في ذورة نكث العهود وانتهاك القوانين من قبل امريكا تجاه تعهداتها في الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

واشار مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة الى ان الاجراء الامريكي الاخير يعتبر نموذجا واضحاً للانتهاك وتجاهل القانون الدولي وميثاق منظمة الامم المتحدة.

ولفت خوشرو الى ان المراسم التي اقامها نتنياهو من اجل نقل السفارة الامريكية الى القدس، تعتبر انتهاكاً واستهزاء بالقوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة بشأن القدس وحقوق الشعب الفلسطيني، قائلا، بالتزامن مع تلك المراسم ارتكب الكيان الصهيوني المجازر بحق الفلسطينيين المحتجين بشكل سلمي وفي النتيجة حمام الدم حيث قتل الكيان الصهيوني اكثر من 60 فلسطينياً وجرح اكثر من 2700 خلال يوم واحد في غزة.

واضاف، ان ممارسات الكيان الصهيوني تعتبر انتهاكاً مخزياً للقوانين الدولية ومنها حقوق الانسان، لكن جميع هذه الانتهاكات وباقي جرائم الكيان الصهيوني يتم تنفيذها بدعم امريكا.

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