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انسحاب اميركا من الاتفاق النووي لم يؤثر على صادرات ايران للبتروكيمياوات

انسحاب اميركا من الاتفاق النووي لم يؤثر على صادرات ايران للبتروكيمياوات
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

اكد المدير التنفيذي لشركة تجارة المواد البتروكيمياوية الايرانية ان انسحاب اميركا من الاتفاق النووي لم يؤثر على وتيرة صادرات البلاد من البتركيمياويات.

العالمايران

وقال "مهدي شريفي نك نفس" في تصريح صحفي اليوم الجمعة، حول تأثير انسحاب اميركا من الاتفاق النووي على صادرات ايران من المنتجات البتروكيمياوية: لا اعتقد ان البلاد ستواجه مشاكل جراء ذلك لاننا انشأنا بنى تحتية في قطاع البتروكيمياويات منذ 20 عاما.

ونوه المدير التنفيذي لشركة تجارة المواد البتروكيمياوية الى انه بعد تنفيذ الاتفاق النووي واجهنا ايضا مشاكل مثل القضايا المصرفية التي لم يتم تسويتها بشكل كامل، واستنادا الى ذلك فان انسحاب اميركا من الاتفاق النووي لم يكن له تأثير كبير على ايران.

وحول احتمال اعادة فرض الحظر على السفن وتأمين الشركات الاجنبية على شحنات المواد البتروكيمياوية، قال "شريفي نيك نفس": في السابق كانت توجد مثل هذه المشاكل، حيث تم حلها من خلال اقدام شركات التأمين الداخلية بانشاء كونسرتيوم في هذا الشأن.

وتابع المدير التنفيذي لشركة تجارة المواد البتروكيمياوية قائلا: يجب المساعدة على تقوية اسطول الملاحة الداخلي حيث يمكن ادارة تأمين السفن فضلا عن توفير فرص العمل.

يذكر انه منذ عام 2013 وحتى العام الجاري ارتفع  عدد المجمعات البتروكيمياوية في ايران من 43 الى 53 مجمعا وزادت طاقتها الانتاجية من 59.8 مليون طن الى 64.9 مليون طن.

ويتوقع ان تبلغ الطاقة الاسمية لانتاج المواد البتروكيمياوية في هذا القطاع نهاية الخطة الخمسة السادسة  171.1 مليون طن، والقدرة الفعلية لانتاج انواع المنتجات البتروكيمياوية الى 152.8 مليون طن، واجمالي المبيعات الى 54 مليار دولار.

وتتبوأ ايران حاليا المركز الثاني في انتاج المواد البتروكيمياوية في الشرق الاوسط، و تبلغ حصتها من مجموع انتاج منطقة الشرق الاوسط  23.6 بالمائة.

تجدر الاشارة الى صادرات ايران من المنتجات البتروكيمياوية بلغت العام الماضي اكثر من 22مليون 410 ألف طن بقيمة اكثر من 12 مليار دولار.

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