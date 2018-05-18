إصابة قائد الأمن المركزي بانفجار عبوة ناسفة شمالي سيناء

العالم - مصر

وقال المسؤولون ان "النقيب عبد المجيد الماحي لقي مصرعه واصيب اللواء ناصر حسين مدير ادارة الامن المركزي في شمال سيناء بنزيف في المخ اثر انفجار عبوة ناسفة في المدرعة التي كانا يستقلانها اثناء قيامهما بتوزيع وجبات السحور" على افراد الشرطة في عدة كمائن بمدينة العريش.

ويقوم الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة بحملة عسكرية موسعة في سيناء منذ شباط/ فبراير الماضي تستهدف القضاء على الفرع المصري من جماعة داعش الإرهابية.

والخميس أعلن الجيش في بيان مقتل 19 "عنصرا إرهابيا" خلال الأيام الماضية في سيناء.

وتخوض قوات الامن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد جماعات إرهابية، بينها الفرع لجماعة داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وتسببت جماعة داعش الإرهابية في مقتل مئات الجنود والشرطيين والمدنيين، خصوصا في معقله في شمال سيناء، لكن هجماته امتدت إلى مدن أخرى واستهدف الاقباط خصوصا في اعتداءات طالت عددا من الكنائس.