الرئيس الروسي والمستشارة الالمانية يبحثان الاتفاق النووي والازمة السورية

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وأعلن بوتين أنه وميركل مع تسوية سياسية في سوريا من خلال المفاوضات في أستانا وجنيف، وأكد أن ألمانيا تساهم بشكل فعال في إعادة بناء سوريا .

واضاف بوتين: نؤكد على سعي جمهورية ألمانية الاتحادية للمشاركة بشكل جدي في إعادة إعمار البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدولة ومن الضروري أن تكون أي مساعدات بالتوافق مع السلطات الشرعية.

وقال: ناقشنا موضوع الأزمة السورية، وأكدنا أنه من الضروري المساهمة بشكل مشترك في عملية التسوية السياسية، وذلك على أساس ساحتي جنيف وأستانا، وكذلك العمل على إرساء الاستقرار على الأرض، وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان سوريا".

من جهتها قالت ميركل ان الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا لكنه أفضل من عدم وجوده.

ويستقبل الرئيس الروسي ميركل في سوتشي لبحث الأزمة السورية والملف النووي الإيراني والوضع في أوكرانيا.

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