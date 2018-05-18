ظريف ينتقد تناغم دول عربية مع الاحتلال ضد حزب الله وفلسطين+فيديو

العالم - ايران

ولا يختلف اثنان على طبيعة المرحلة المقبلة تجاه قضايا المنطقة بظل حكم ادارة ترامب وتابعيه من حكام دول مجلس التعاون.

امر تجلى واضحا في خلفيات القرارات الاميركية بفرض عقوبات على حزب الله اللبناني والمسارعة السعودية وبعض من دول الخليج الفارسي الى اصدار الشيء نفسه، في مرحلة واضحة الاهداف والتوقيت.

ومن التناغم الواضح بين دول عربية والكيان الاسرائيلي واميركا انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصم حزب الله بالإرهاب لافتا الى انه دليل على مدى تبعية هذه الدول لأمريكا.

ظريف ابدى اسفه لمبادرة بعض الدول العربية إلى التناغم مع الكيان الصهيوني عبر إدراج حزب الله​، الفصيل العربي الوحيد الذي تمكن من تحرير الأراضي الإسلامية من براثن الاحتلال الاسرائيلي في قائمة الجماعات الإرهابية، بدلا من الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف بوجه الاحتلال وامريكا ضد جرائم الكيان الاسرائيلي الوحشية بحق الفلسطينيين.

في المواقف ايضا رأى وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور أن العقوبات الأميركية على حزب الله تافهة، مؤكدا أن الأخير سيتمثل في الحكومة الجديدة أيا كان رئيسها.

في خلفيات القرارت الاميركية والعربية يقول متابعون ان فوز حزب الله وحلفائه بالانتخابات التشريعية الاخيرة فاجأ الرياض وواشنطن، لا سيما وان ما رافق تلك الانتخابات من تحشيد سياسي على المقاومة وسلاحها مدفوعا بمليارات الدولارات لاطراف حزبية لبنانية بعينها، لم تفلح بما حلم به الوزير السعودي ثامر السبهان من تجييش الشارع اللبناني والتي اتتت ايضا على خلفيات طائفية.

كما ان تلك العقوبات والتي قال عنها يوما الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من انها لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه، تتزامن والقرارات الاميركية الاخيرة ضد ايران وانسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع طهران كاوراق ضغط على محور المقاومة وخصوصا بعد فشل المشاريع الاميركية والسعودية في سوريا والنجاحات الواسعة التي حققتها المقاومة ضد الارهاب في سوريا والمنطقة المدعوم من الغرب والشرق.

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