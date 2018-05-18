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نشرة بانوراما: " العقوبات على حزب الله" و"تطورات الاتفاق النووي"

نشرة بانوراما:
الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "انتقاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تناغم دول عربية مع الكيان الإسرائيلي وأمريكا حول العقوبات على حزب الله" و"".

العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في ملف بانوراما الاول ..نبحث موضوع العقوبات على حزب الله , اذ انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تناغم دول عربية مع الكيانِ الإسرائيلي وأمريكا، معتبرا أن وصم حزب الله بالإرهاب دليل على تبعية هذه الدول لأمريكا. وكانت دول مجلس التعاون اصدرت لائحة عقوبات ضد عشرة اشخاص على صلة بحزب الله الذي اتهمتْه بممارسة الارهاب ,جاء ذلك بعدَ يوم واحد من اعلان وزارة الخزانة الاميركية عن عقوبات ضد ستة اشخاص على علاقة بالحزب.  

في ملف بانورما الثاني , نستعرض التطورات بشأن المساعي الروسية والاوربية للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران , اذ اطلقت المفوضية الاوروبية الاجراءات الرسميةَ لتفعيل /قانون التعطيل/ للحد من تأثير الحظر الاميركي على الشركات الاوروبية التي تريد الاستثمار في ايران.

من جهتها وخلال زيارتِها الى روسيا، أعلنت المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، أن بلادها ستبقى تدعم ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران الى جانب موسكو.

غرفة اخبار العالم

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