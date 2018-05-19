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صالحي: بامكاننا اجتياز كل العراقيل والمستقبل زاهر

صالحي: بامكاننا اجتياز كل العراقيل والمستقبل زاهر
السبت ١٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني علي أكبر صالحي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مشترك بطهران مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي ميغيل أرياس كانييته، اننا سنتمكن اجتياز كل العراقيل والمستقبل سيكون زاهرا بالنسبة لإيران.

العالم-إيران

واعتبر الخطوة الاميركية بالانسحاب من الاتفاق النووي "غير عاقلة" وتؤكد أن قرائتها غير صحيحة.

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني ان أوروبا تحاول إنقاذ الاتفاق النووي ونأمل أن تتحقق وعودها.

وقال رئيس منظمة الطاقة الإيرانية: إذا تمكنت اوروبا من الابقاء على الاتفاق النووي فإن إيران ستلتزم بتعهداتها وفقا للاتفاق.

من جهة اخرى، اكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي ميغيل أرياس كانييته على استمرار الاتفاق النووي مع إيران، مضيفا ان الاتحاد الاوروبي سيستمر وفق الاتفاق النووي بتنفيذ هذا الاتفاق.

واضاف كانييته: كانت لنا مفاوضات ايجابية والاتفاق النووي مهم بالنسبة للاتحاد الاوروبي و سنواصل التعاون والعمل بتطبيق الاتفاق النووي مع ايران.

وقال: كما اعلن مرارا فإن ايران ملتزمة وقد طبقت التزاماتها وفق الاتفاق النووي.

 

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