ميركل: ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران

العالم - اوروبا

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن الحكومة الألمانية ستبقى تدعم الاتفاق النووي مع إيران، موضحة أن إيران صرحت بالتزامها ببنود الاتفاق النووي.

وأضافت إنها بحثت مع بوتين دعم تسوية أزمة سوريا سياسيا كما أكدنا على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي.

وأشارت إلى أن ألمانيا لديها علاقات تاريخية مع واشنطن وتدعم العمل المشترك مع الجانب الروسي.

وأوضحت أنها ناقشت مع الرئيس الأوكراني مسألة احتجـاز الصـحفي الروسي عنـدما التقته اليوم، كما ناقشت نقل الغاز عبر أوكرانيا وضرورة الحفاظ على ذلك المسار.

وتابعت:"نعمل مع الروس للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة، مبينة أنه تم مناقشة التعاون الثنائي والعـلاقات الاقتصادية، بالإضافة للقضايا السياسية الدولية".

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