الطائرة الايرانية تهزم صربيا في مباراة ودية

العالم-إيران

ان المباراة اقيمت مساء أمس الجمعة واسفرت عن فوز ايران على صربيا بنتيجة 3-1 (21-25، 25-21، 27-25 و25-17).

وسيلتقي المنتخبان الايراني والصربي في مباراة ثانية يوم غد الاحد.

وكان المنتخب الايراني لكرة الطائرة قد وصل بلغراد يوم الاربعاء الماضي لاقامة معسكر اعدادي لمدة اسبوع واحد قبل التوجه يوم الثلاثاء المقبل الى باريس.

يذكر ان ايران ستخوض منافسات الاسبوع الاول الى الرابع بالدوري العالمي لكرة الطائرة في فرنسا والارجنتين وروسيا وامريكا، فيما تستضيف طهران الاسبوع الخامس بمشاركة كوريا الجنوبية وبلغاريا والمانيا اضافة الى ايران.