إبرام الاتفاقية التجارية بين إيران والاتحاد الاوراسي

العالم-إيران

وأوضح رئيس الهيئة الاقتصادية بالاتحاد الاوراسي "تيكران سركسيان" ، أن الاتفاقية المبرمة مؤقتة، الى أن يتم التوصل لإتفاقية شاملة في غضون ثلاث سنوات، والتي ستشمل بشكل أوسع واردات السلع وخفض أو إلغاء التعرفات الجمركية.

واشار سركسيان الى أن الجانبين بامكانهما بعد هذه الاتفاقية مباشرة، ترشيد المدفوعات الجمركية للواردات.

وتضم قائمة الاتحاد الاوراسي التي ستشملها الاتفاقية، اللحوم والمواد التجميلية واصناف المعدات الكهربائية والميكانيكية، في المقابل ايران ستحصل على مزايا جمركية لانواع المواد الغذائية والخضروات والفواكه ومواد البناء.

وكانت ايران قد أبرمت اتفاقية مع الاتحاد الاوراسي لانشاء منطقة تجارية حرة الخميس الماضي، خلال مشاركتها بمنتدى أستانا الاقتصادي.

يذكر أن الاتحاد الأوراسي الاقتصادي (EAEU)، تأسس في 1 يناير/كانون الثاني 2015، ويضم في عضويته، بيلاروسا وكازاخستان وروسيا وأرمينيا وقرغيزستان. ويستهدف إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية.