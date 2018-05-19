البث المباشر
مراسل العالم: القوات اليمنية تقصف بصاروخ بدر1 الباليستي لواء الرادارات السعودي في خميس مشيط جنوب غربي المملكة
مصادر فلسطينية: استشهاد الفلسطيني أحمد العبد أبو سمرة متأثرا باصابته الاثنين الماضي برصاص الاحتلال شرق جباليا
مراسلة العالم: الجيش السوري يستهدف مدفعيا مواقع وتحركات المجموعات الإرهابية في كفرزيتا و اللطامنة بريف حماة
مراسلة العالم: دخول آليتين عسكريتين ترفعان العلم الفرنسي، إلى مدينة تل ابيض في ريف الرقة الشمالي
مراسلة العالم: فصائل "الجيش الحر" تطلق معركة تحت اسم "دحر العملاء" ضد المجموعات المرتبطة بداعش، في منطقة حوض اليرموك
مراسلة العالم: ارتقاء الشهيد محمد مازن عليان 20عاماً متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الاثنين الماضي شرق البريج
مراسل العالم: وحدات من قوى الأمن الداخلي تدخل إلى بلدة تلدو في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي بعد إخلائها من الإرهابيين
مايقارب ال 120 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك
مراسل العالم: سقوط اكثر من 8 قذائف صاروخية على الحي الخدمي في مدينة البعث ومحيطها بالقنيطرة
السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص بتهمة التواصل مع الخارج

أمير عبد اللهيان: المقاومة هي الجهة الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني

أمير عبد اللهيان: المقاومة هي الجهة الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني
السبت ١٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي 'حسين امير عبداللهيان' إن المقاومة الفلسطينية لن تسمح ببقاء السفارة الأمريكية في القدس واصفاً إياها بالجهة الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني.

العالم - ايران 

خلال استقباله ممثل حركة حماس في طهران 'خالد قدومي' اليوم السبت أشار عبد اللهيان إلى تبعات الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني من قبل الولايات المتحدة قائلا ان الأوضاع لا تسير لصالح الكيان الصهيوني.

وتطرق إلى الدور المدمر للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في إنشاء ودعم الجماعات الإرهابية قائلا إن السبب الرئيس في إنعدام الإستقرار والأمن في المنطقة هم الأمريكيون والصهاينة.

وجدد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعها عن قبلة المسلمين الأولى.

وقال إن الرئيس ترامب يعيش الأوهام وإن اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني يعارض القوانين الدولية وتسبب في أشعال نار الإنتفاضة الفلسطينية واصفاً الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة بأنها وحشية وإن استهداف الأهالي العزل هناك دليل على عدم إلتزام الكيان بالقوانين الدولية.

من جانبه وصف ممثل حركة حماس في طهران 'خالد قدومي' موقف الرئيس الأمريكي بأنه طائش مؤكداً إن المقاومة نهضت للتصدي للولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

واعتبر إن سقوط 62 شهيداً في مسيرات العودة إلى الأراضي الفلسطينية في يوم واحد دليل على الجرائم التي تكشف عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة وكيان الاحتلال.

وأثنى على دور قائد الثورة الإسلامية والحكومة والشعب في إيران على الدعم الذي يقدمونه لفلسطين قائلا إن مواقف بعض الدول الإسلامية والعربية تجاه جرائم الإحتلال الصهيوني تبعث على الأسف.

روابط ذات صلة

شهيدان فلسطينيان اخران في غزة+(فيديو)

أسير فلسطيني يواصل إضرابه عن الطعام للشهر الثاني

أمير قطر: لا يجوز أن تكون قضية فلسطين رهينة للخلافات السياسية بين دولنا

دعوة فلسطينية للمشاركة في جمعة "مستمرون رغم الحصار"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

معصوم يدعو مفوضية الانتخابات للنظر الدقيق بكافة الشكاوى المقدمة

الرد السوري الأوسع "إسرائيل" التي طلبت وقف إطلاق النار

لتوفير أجواء آمنة خالية من العنف والتحرش.. مصر تنشئ منطقة “صديقة للنساء”

محكمة مصرية ترفض إشهار حزب "الشباب المصري"

تظاهرة في ملبورن الأسترالية للتنديد بمجزرة الاحتلال في غزة

ماذا قال الجبوري عن نتيجة الانتخابات البرلمانية العراقية؟! 

بريطانيا تدعو إلى تحسين الوضع الإنساني بغزة

أمير عبد اللهيان: المقاومة هي الجهة الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني

النواب الليبي: إجراء الانتخابات الرئاسية سبتمبر المقبل

قمة ترامب-كيم: خطوة للأمام اثنتان للوراء.. واشنطن تتهم بكين والأخيرة تصمت

رئيس كاتالونيا يعين مسؤولين مسجونين ومنفيين ضمن حكومته

 مقتل 4 مسلحين وشرطي في هجوم على كنيسة في الشيشان  

القوات اليمنية تقصف بصاروخ بدر1 الباليستي لواء الرادارات السعودي

شاهد.. اسماء جميع الفائزين بمقاعد مجلس النواب العراقي

أهالي الدراز: لا يمكن السكوت عن الإقامة الجبرية المفروضة على آية الله قاسم

المفوض الاوروبي للطاقة: سنعطي ضمانات للحفاظ على الصادرات النفطية الايرانية

نظرة إجمالية على أربع منظومات صاروخية متنقلة تابعة للدفاع الجوي الايراني

أمريكا وأسباب البقاء في سوريا

الائتلاف يعلن استئناف الحراك احتجاجاً على اعتقال النساء

بالفيديو..انهيار مصنع تاريخي بعد حريق مدمر

الأکثر مشاهدة