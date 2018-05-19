أمير عبد اللهيان: المقاومة هي الجهة الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني

العالم - ايران

خلال استقباله ممثل حركة حماس في طهران 'خالد قدومي' اليوم السبت أشار عبد اللهيان إلى تبعات الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني من قبل الولايات المتحدة قائلا ان الأوضاع لا تسير لصالح الكيان الصهيوني.

وتطرق إلى الدور المدمر للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في إنشاء ودعم الجماعات الإرهابية قائلا إن السبب الرئيس في إنعدام الإستقرار والأمن في المنطقة هم الأمريكيون والصهاينة.

وجدد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعها عن قبلة المسلمين الأولى.

وقال إن الرئيس ترامب يعيش الأوهام وإن اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني يعارض القوانين الدولية وتسبب في أشعال نار الإنتفاضة الفلسطينية واصفاً الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة بأنها وحشية وإن استهداف الأهالي العزل هناك دليل على عدم إلتزام الكيان بالقوانين الدولية.

من جانبه وصف ممثل حركة حماس في طهران 'خالد قدومي' موقف الرئيس الأمريكي بأنه طائش مؤكداً إن المقاومة نهضت للتصدي للولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

واعتبر إن سقوط 62 شهيداً في مسيرات العودة إلى الأراضي الفلسطينية في يوم واحد دليل على الجرائم التي تكشف عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة وكيان الاحتلال.

وأثنى على دور قائد الثورة الإسلامية والحكومة والشعب في إيران على الدعم الذي يقدمونه لفلسطين قائلا إن مواقف بعض الدول الإسلامية والعربية تجاه جرائم الإحتلال الصهيوني تبعث على الأسف.