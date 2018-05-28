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ماذا كتب راموس لمحمد صلاح بعد الإصابة؟

ماذا كتب راموس لمحمد صلاح بعد الإصابة؟
الأحد ٢٧ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

لم تنته مباراة ليفربول وريال مدريد أمس بإطلاق الحكم صافرة النهاية؛ إذ إن إصابة محمد صلاح في الشوط الأول إثر التحامه مع سيرجيو راموس وخروجه باكيا من الملعب، ملأ الدنيا وشغل الناس.

العالم - رياضة 

وبينما الجميع منشغل بإصابة صلاح، وهل ستمنعه من المشاركة في المونديال، فاجأ راموس -المتسبب الرئيسي في الواقعة- الجميع بنشر تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، يخاطب فيها صلاح بقوله "كرة القدم تظهر لك الوجه الإيجابي الحلو أحيانا، والوجه المر أحيانا أخرى".

وأضاف "وقبل كل شيء، نحن رفقاء، أتمنى لك الشفاء العاجل يا صلاح، المستقبل ينتظرك".

واختلف المتابعون بين من يرى أن راموس تعمد إصابة صلاح عبر شده من يده وإسقاطه بقوة، علما بأن راموس أحد أكثر اللاعبين تلقيا للبطاقات الحمراء بسبب خشونته، ومن يؤكد أن الالتحام كان عاديا، ويحدث مثله كثيرا في دنيا الساحرة المستديرة.

ووصف المدرب الألماني للرديز يورغن كلوب، الذي احتضن صلاح عند خروجه من الملعب، ما حدث بأنه أشبه "بالمصارعة". وقال كلوب في مؤتمر صحفي إن إصابة صلاح كانت لحظة كبيرة وفارقة.

وحاول صلاح، التحامل على نفسه عدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة الثلاثين بزميله آدم لالانا.

ويخشى المصريون -ومعهم عشاق محمد صلاح- من أن تمنعه خطورة الإصابة من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا.

 حيث سرت إشاعات بهذا المعنى عقب المباراة، غير أن طبيب المنتخب المصري لكرة القدم محمد أبو العلا عبّر عن تفاؤله بإمكانية مشاركة اللاعب في المونديال الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل.

ووفقًا لصفحة الاتحاد المصري للّعبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد "أفاد مسؤولو ليفربول في اتصال تليفوني بأنه تم إجراء أشعة على كتف صلاح وأظهرت النتيجة أن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف".

وانتهت المباراة بتتويج ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بعد تغلبه على ليفربول 3-1.

وقدم صلاح موسمًا استثنائيًا بتسجيله 42 هدفًا في مختلف البطولات، وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ32 هدفًا، ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي للبريميرليغ.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ من الاتحاد الإنجليزي والجماهير ورابطة النقاد الرياضيين.

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