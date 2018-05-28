كونتي يتخلى عن تكليفه بتشكيل الحكومة في إيطاليا

العالم - اوروبا

وأفاد بيان صادر عن القصر الرئاسي، بأن رئيس الحكومة المكلف جوزيبي كونتي تخلى عن مهمة تشكيل الحكومة التي تم تكليفه بها بتاريخ 23 مايو، وأبلغ الرئيس ماتاريلا بالأمر.

وكان رئيس البلاد اختار كونتي (54 عاما) حديث العهد بالسياسة، الأربعاء، لتشكيل الحكومة وعرض أسمائها على رئيس الجمهورية الذي تعتبر موافقته ضرورية لإقرارها.

وقال كونتي في تصريح صحافي "أستطيع أن أؤكد لكم أنني بذلت كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه المهمة وسط أجواء من التعاون مع مسؤولي القوى السياسية الذين اختاروني".

من هو جوزيبي كونتي؟

جوزيبي كونتي (54 عاما) قريب من حركة "خمس نجوم" بروفيسور في القانون، ويعمل حاليا في جامعة فلورنسا. وفي وقت سابق درس القانون في عدة جامعات في الخارج، بينها السوربون الفرنسية وييل الأمريكية وكامبريج البريطانية بعد تخرجه في جامعة "لا سابيينتزا" في روما. ولديه عشرات المؤلفات العلمية في مجال القانون.

ويدير كونتي مكتبا للشؤون القانونية في روما، واسمه غير معروف على الساحة السياسية الإيطالية، لكن حركة "خمسة نجوم" كانت تعتزم ترشيحه لمنصب وزير شؤون إدارة الدولة.

وفي تصريحات صحفية، تحدث كونتي عن ضرورة إلغاء "القوانين التي لا فائدة منها" وإصلاح المنظومة البيروقراطية الإيطالية.

وتوافق الحزبان على ترشيح كونتي، حيث عارض زعيما كل واحد منهما ترشيح الآخر لرئاسة الحكومة، التي لم يتم تشكيلها حتى الآن، علما بأن الانتخابات جرت في مارس الماضي.

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