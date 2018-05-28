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زعيم حركة "الخمس نجوم" يدعو لعزل الرئيس الإيطالي

زعيم حركة
الإثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم حركة "الخمس نجوم" لويجي دي مايو، إلى عزل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لرفضه الموافقة على قائمة أعضاء الحكومة الجديدة التي قدمها دي مايو.

العالم - اوروبا

وقال لويجي دي مايو:"قرار الرئيس ماتاريلا غير واضح .. في الواقع البعض ببساطة لا يريدون السماح بوصول حركة "خمس نجوم" إلى الحكومة.. أنا غاضب جدا.. وأطالب بعزل مارتاريلا".

في حين لم يعلق زعيم حزب "الرابطة" اليميني ماتيو سالفيني على موضوع عزل الرئيس الإيطالي، إلا أنه انتقد بشدة قرار الرئيس، وأشار إلى أنه في الوضع الحالي لا يرى بديلا عن انتخابات برلمانية جديدة: "لن أتحدث عن هذا .. نحن ننتظر موعد الانتخابات".

هذا وانتقد العديد من السياسيين الآخرين مطلب لويجي بإقالة الرئيس الإيطالي، ويستبعد كثيرون أن يكون هناك ما يكفي من المؤيدين لمطلب زعيم حركة "خمس نجوم" لويجي دي مايو في البرلمان من أجل عزل الرئيس.

واستند لويجي في مطلبه بناء على المادة 90 من دستور إيطاليا، التي تنص على إمكانية إقالة الرئيس لإنتهاك الدستور وخيانة مصالح البلاد، ويتطلب عزله دعم الأغلبية المطلقة للنواب في البرلمان.

وكان الرئيس الإيطالي أعلن الأحد عدم موافقته على التشكيل المقترح للحكومة الجديدة، ومن أسباب الرفض هو ترشيح باولو سافونا في منصب وزير الاقتصاد في الحكومة الجديدة، المعروف بانتقاده الشديد للاتحاد الأوروبي، ومعارضته الشديدة لإجراءات التقشف التي تروج لها بروكسل في الدول الأوروبية.

وأوضح الرئيس الإيطالي أنه رأى في هذا الترشيح خطرا على اقتصاد البلاد، ومع ذلك رفض الائتلاف رفضا قاطعا تقديم مرشح بديل لسافونا لمنصب وزارة الاقتصاد.

ولرئيس البلاد دور هام في عملية تشكيل الحكومة، كما يحق له رفض أي مرشح لمنصب وزاري، ويقرر الرئيس اتخاذ خطوات أخرى في الحالات التي تخفق فيها الحكومة لسبب أو لآخر في تشكيل هيكليتها.

وكان الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا قد أعلن الأربعاء، عن اختياره جوزيبي كونتي لرئاسة حكومة تضم حركة "خمس نجوم" وحزب "الرابطة" المعادي للهجرة، من أجل إنهاء أزمة سياسية استمرت لأكثر من شهرين في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

هذا وأعرب مسؤولون في الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن قلقهم من موقف الائتلاف المشكك بالمعاهدات الأوروبية والمعادي للهجرة، وبالتالي التسبب بأزمة جديدة في منطقة اليورو برفضه الالتزام بأهداف الدين والإنفاق العام التي حددتها بروكسل.

المصدر: روسيا اليوم

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