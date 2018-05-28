روسيا تعتمد تقنيات حديثة لمراقبة التلوث

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وأوضح المسؤول أن الحكومة "خصصت نحو 14 طائرة بدون طيار من صنع شركة كلاشينكوف الروسية لمراقبة مجرى نهر الفولغا والمناطق المجاورة له، وخطوط وأنابيب الصرف الصحي القريبة".

ويمكن لتلك الطائرات وفقا لبيكوفسكي التحليق لمدة 4 ساعات متواصلة بسرعة تصل إلى 80 كلم/ ساعة وإرسال البيانات إلى المراكز البيئية الأرضية وتسجيلها على أقراص خاصة، فضلا عن أنها مجهزة بأحدث أنظمة الكاميرات والمراقبة الضوئية والأشعة تحت الحمراء لرصد أي تسربات كيميائية أو إشعاعية، ورصد أصغر الحرائق حتى التي لا تتجاوز مساحتها مترا مربعا واحدا.

وجهزت تلك الطائرات أيضا بمنظومة "غلوناس" الملاحية الروسية لتحديد مواقعها والمواقع التي ترصدها، فضلا عن قدرتها على رصد الأجسام الأرضية التي لا تتجاوز أبعادها بضعة سنتيمترات.