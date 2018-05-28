البث المباشر

روسيا تعتمد تقنيات حديثة لمراقبة التلوث

روسيا تعتمد تقنيات حديثة لمراقبة التلوث
الإثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد مدير مركز بشكيريا الروسي للملاحة، أندريه بيكوفسكي، أن روسيا بدأت باعتماد تقنيات حديثة لمراقبة التلوث في مجرى نهر الفولغا والمناطق المجاورة له.

العالم-منوعات

وأوضح المسؤول أن الحكومة "خصصت نحو 14 طائرة بدون طيار من صنع شركة كلاشينكوف الروسية لمراقبة مجرى نهر الفولغا والمناطق المجاورة له، وخطوط وأنابيب الصرف الصحي القريبة".

ويمكن لتلك الطائرات وفقا لبيكوفسكي التحليق لمدة 4 ساعات متواصلة بسرعة تصل إلى 80 كلم/ ساعة وإرسال البيانات إلى المراكز البيئية الأرضية وتسجيلها على أقراص خاصة، فضلا عن أنها مجهزة بأحدث أنظمة الكاميرات والمراقبة الضوئية والأشعة تحت الحمراء لرصد أي تسربات كيميائية أو إشعاعية، ورصد أصغر الحرائق حتى التي لا تتجاوز مساحتها مترا مربعا واحدا.

وجهزت تلك الطائرات أيضا بمنظومة "غلوناس" الملاحية الروسية لتحديد مواقعها والمواقع التي ترصدها، فضلا عن قدرتها على رصد الأجسام الأرضية التي لا تتجاوز أبعادها بضعة سنتيمترات.

روابط ذات صلة

بالصدفة... علماء يكتشفون إنزيما، يحل أزمة التلوث العالمية!

الصابون والطلاء يسببان الضباب الدخاني والتلوث مثل السيارات!

التلوث في باريس.. معاناة قاتلة لسكان العاصمة +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ليبيا.. ارتفاع مفزع في جرائم القتل العمد بمصراتة

الهند: لا نلتزم بـ"العقوبات" الأميركية الأحادية على إيران

درعا والقنيطرة وجهتنا .. الأمريكي ينبح والجيش السوري يتجهز !

نصائح جيدة لعلاج الخوف عند الاطفال

خاص العالم تواصل الجهود لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي +فيديو

مختارات شعرية رمضانية - 3

ماكرون يمنح الجنسية الفرنسية لـ"الرجل العنكبوت"!+فيديو

 الرئیس الایراني سیغادر الی الصین

مصرع 5 أشخاص وإصابة 21 في حادثي سير بمصر

تأجيل الحكم بقضية الإعلامي المصري توفيق عكاشة

درعا… حتماً… وإدلب والرقة

هكذا قتل الجنود الروس في سوريا

بكين: قمة ثلاثية بين ايران والصين وروسيا الشهر المقبل

الشيخ نعيم قاسم.. حزب الله قرر مكافحة الفساد بكل أشكاله ومسمياته

نتائج دراسة جديدة : مواقع التواصل الاجتماعي تهدد الأطفال بـ...؟

"تغريدة"أنهت خدمة المعلم المصري في السعودية!

هل ستشن الولايات المتحدة حربا على ايران ؟

رئيس إيطاليا يكلّف "كارلو كوتاريلي" المؤيد للتقشف تشكيل حكومة

محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد لـ5 فلسطينيين.. والسبب؟!

الجيش السوري يستخدم مركبة عسكرية تركية في المعارك

الأکثر مشاهدة