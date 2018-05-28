بكين: زيارة بوتين ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال هانوي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "هذه الزيارة هي الأولى للرئيس بوتين إلى الصين منذ بدأت فترة رئاسته الجديدة لروسيا. وخلالها، سيعقد لقاء هو الأول بين قادة البلدين في هذا العام".

وأضاف: "الصين تأمل في ظل الجهود المشتركة للطرفين، أن تساهم زيارة الرئيس بوتين في إظهار المستوى العالي والمتميز للعلاقات الروسية الصينية وتعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين البلدين".

وأوضح المسوؤل الصيني أنه من المقرر أن يتم عقد عدد من الاجتماعات بين بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار ضيق وموسع، مبينا أن الزيارة ستتضمن كذلك مؤتمرا صحفيا مشتركا بين الزعيمين، ومراسم توقيع معاهدات مشتركة في مختلف المجالات.

وتابع قائلا: "القادة سيوقعان ويتبنيان وثائق هامة تحدد مسار العلاقات الروسية الصينية، فضلا عن تحديد أولويات ومبادئ هذه العلاقات وسبل التعاون الثنائي".

وختم بالإشارة إلى أن "البرنامج الرسمي للزعيمين في إطار الزيارة، سيتضمن كذلك مشاركتهما في عدد من الفعاليات الثقافية وعقد مناقشات متعمقة في جو ودي ومريح".

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قد أعلن سابقا أن الرئيس بوتين سيقوم بزيارة رسمية للصين بين 8 – 10 يونيو المقبل، حيث سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

المصدر: روسيا اليوم

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