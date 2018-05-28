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"صياد المخربين" يصل سوريا!

الإثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت خدمة الصحافة في وزارة الدفاع الروسية أنه تم تعزيز الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط بقارب "غراتشونوك" لمكافحة التخريب، والذي انتقل بنجاح من البحر الأسود.

العالم - سوريا

ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن الوزارة قولها، أن"قارب مكافحة التخريب سيقوم بمهام حماية السفن عند الوقوف في مكان غير محمي وكذلك لحماية قواعد القوات البحرية الروسية".

قارب "غراتشونوك" لمكافحة التخريب من مشروع 21980 وهو في المقام الأول مصمم لمحاربة المخربين والتنظيمات الإرهابية بالقرب من قواعد الأسطول. وهو مزود بأسلحة إلكترونية حديثة: محطة مائية صوتية للكشف عن سفن المخربين، ورادار ملاحي "أم إر-231".

ويكشف القارب عن الأهداف تحت الماء على بعد 500 متر. والأهداف على سطح الماء على بعد 16 ميلا بحريا. ويوجد في محطة الرادار نظام للتعرف على جنسية الهدف.

يذكر أن طول القارب يبلغ 31 مترا، عرضه 7.4 متر، إزاحته 138 طنا، سرعته 23 عقدة بحرية، غطسه 1.85 متر، مدى إبحاره الذاتي 200 ميل بحري، طاقمه 6 أفراد.

وهو مزود بنظام الدفاع الجوي "إيغلا" ومدفع عيار 14.5 ملم، وكذلك بأسلحة لمكافحة المخربين وقاذفات قنابل "دي بي-65" و"دي بي-64".

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