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بولندا تدعو الى الإسراع بضم أوكرانيا للناتو

بولندا تدعو الى الإسراع بضم أوكرانيا للناتو
الإثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

تضاربت مواقف دول جوار أوكرانيا حول أهليتها للانضمام لحلف الناتو، فبينما اعتبرت هنغاريا أن الدولة الأوكرانية ضعفت لحد أنها أصبحت تشكل خطرا على جيرانها، حسب وصفها، حثّت بولندا الحلف على ضمها.

العالم-اوروبا

وأعلن رئيس بولندا، اندريه دودا، اليوم الاثنين أمام الجلسة العامة لدورة الربيع للجمعية البرلمانية للناتو، أن التعاون مع أوكرانيا وجورجيا يجب أن يكون موضوع قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في يوليو المقبل.

وقال دودا المعروف بمواقفه المناهضة لروسيا: "أتمنى أن تكون قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوليو المقبل، مناسبة لمناقشة جدية حول تعزيز التعاون مع أوكرانيا وجورجيا".

وقال رئيس بولندا اندريه دودا في الجلسة العامة لدورة الربيع للجمعية البرلمانية للناتو: "روسيا تمثل التهديد الرئيسي للحلف".

وأضاف: "يجب أن نتذكر أهمية وحدتنا عبر الأطلسي عندما يتم اختبار نظامنا الأمني ​​من قبل اللاعبين الذين يشكلون تهديدًا للسلام والأمن، وأخطر هؤلاء هي روسيا" حسب زعم  الرئيس دودا.

ووفقاً للرئيس البولندي فإن روسيا تضع أسس النظام الدولي برمته "موضع شك".

وذهب رئيس مجلس النواب البولندي (سيما) ماريك كوتشينسكي، أبعد من ذلك بقوله إن " باب الحلف يجب أن يكون مفتوحًا لجميع الدول التي تشترك في القيم والمسؤوليات الناشئة عن العضوية في حلف الناتو".

وأضاف: "إننا نؤيد منح عضوية الناتو لكل من جورجيا وأوكرانيا" ، معربا عن رأي مفاده أن وجودهما خارج الناتو يهدد الاستقرار"!

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أمام المؤتمر عن الحاجة الماسة لمعرفة "نوايا روسيا" فيما يتعلق بالبلدان الأعضاء في الناتو.

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