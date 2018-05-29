موغريني: مهتمون بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

العالم-اوروبا

وقالت موغريني في مؤتمر صحافي عقد عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ناقشوا خلاله التدابير المطلوبة للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران، "ناقشنا تدابير الحفاظ على الاتفاق النووي والتزاماتنا النووية مع إيران وهذه أيضا مصلحة أمنية لأوروبا، لأن في غياب الاتفاق أمن أوروبا والمنطقة سيكون على المحك".

وتابعت موغيريني أن أوروبا مهتمة بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وترى أنه يمكن البناء عليه، موضحةان الشركات الأوروبية العاملة في إيران سيكون لها درع قانوني يحمي عملها.

وهذا الاجتماع هو الثاني لوزراء الخارجيةِ الاوروبيين بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي.

وفي شأن يتعلق بقضية مدينة القدس، قالت موغريني: نعيد تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي على أن وضع القدس يجب أن يقرر من خلال المفاوضات.

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