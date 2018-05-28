موغيريني تؤكد عزم الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الاتفاق النووي+فيديو

العالم ـ إيران

وعلى هامش الاجتماع قالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني للصحفيين إن هدف اجتماع بروكسل هو الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وصرحت موغيريني قائلة: اليوم على أجندة وزراء الخارجية، لدينا أولاً وقبل كل شيء العمل على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وأكدت أنه على مستوى الاتحاد الاوروبي تم وضع مجموعة من التدابير للحفاظ على الاتفاق وحماية المكتسبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ودول العالم الأخرى.

وأضافت: سأقوم بإطلاع الوزراء على اجتماع اللجنة المشتركة الجيد الذي عقدناه يوم الجمعة الماضي في فيينا حيث اجتمعت الدول المتبقية من دون الولايات المتحدة على مستوى نواب الوزراء، ومع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، حيث صدق للمرة الحادية عشرة على التزام إيران التام بجميع التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية عزم الاتحاد على حفظ مصالح الشركات والمستثمرين الذين ستطالهم إجراءات الحظر الأميركية.

وهذا الاجتماع هو الثاني لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد خروج واشنطن من الاتفاق، حيث عقد الأول في صوفيا.

ويأتي هذا الاجتماع بعد عقد الجلسة الأولى للجنة المشتركة المنبقة عن الاتفاق النووي التي ضمت ثلاثة من الأعضاء الأوربيين، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، ومساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

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