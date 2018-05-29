البث المباشر
مصادر فلسطينية: طائرات حربية "إسرائيلية" تستهدف مواقعا في قطاع غزة
مراسل العالم:القوات اليمنية المشتركة تشن عملية مباغتة على مواقع مرتزقة العدوان بجبهة الساحل الغربي وتكبدهم خسائر
مصادر فلسطينية: سماع دوي انفجارات في شمال قطاع غزة
مصادر فلسطينية:مقتل مستوطنة وإصابة أخرى بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار شمال"تل أبيب"وقوات الاحتلال تلاحق المنفذين
البيت الابيض: ترامب وآبي يتفقان على "حتمية" ان تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي بالكامل
مصادر فلسطينية: صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة
مصادر عراقية: البرلمان يصوت على قرار ببدء عملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10 بالمئة وإلغاء انتخابات الخارج
بيان للحكومة الهندية:على الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران التعاون بشكل بناء للتوصل إلى حل سلمي لقضايا الاتفاق
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يغادر المستشفى ليعود إلى عمله اعتباراً من الثلاثاء
مراسل العالم: مصرع وجرح أعداد من مرتزقة الجيش السعودي بعملية نوعية للقوات اليمنية على عدة تلال في جبل حوالي بجيزان

كتائب مسلحة من غرب ليبيا ترفض لقاء باريس.. والسبب؟

كتائب مسلحة من غرب ليبيا ترفض لقاء باريس.. والسبب؟
الإثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت عدد من المجالس والكتائب العسكرية بغرب ليبيا، رفضها للمبادرة الفرنسية لجمع أطراف النزاع على طاولة حوار في العاصمة باريس، غدا الثلاثاء.

العالم - لیبیا

جاء ذلك في بيان حمل توقيع 13 كتيبة ومجلس عسكري من غرب ليبيا، بعضها تابع لحكومة الوفاق، تعليقا على لقاء باريس المرتقب بين أطراف النزاع الليبي، التي أعلنت في وقت سابق حضورها اللقاء.

ووجه الإليزيه (الرئاسة الفرنسية)، دعوات لحضور اللقاء، إلى 19 دولة معنية بالملف الليبي، بينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وإيطاليا وتركيا والجزائر والمغرب ومصر وتونس وتشاد و الإمارات وقطر والكويت، إضافة لحضور رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، والمبعوث الأممي غسان سلامة.

وأشارت الكتائب الموقعة على البيان الموجه إلى كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، أنها تدارست "مقترح المبادرة الفرنسية"، التي ستعقد غدا، بحسب البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية لكتيبة النواصي (تابعة لحكومة الوفاق) على موقع "فيسبوك".

وأعلن الموقعون على البيان، أنهم يرفضون "أي مبادرة لتوطين حكم العسكر في البلاد، ولا تراعي القانون العسكري الليبي في شروط تولي المناصب العسكرية، ولا تهدف لمدنية الدولة والتداول السلمي بها".

ودعا البيان، إلى "حوار حقيقي يهدف إلى تطلعات المجتمع الليبي بكل أطيافه، والتمسك الكامل بوحدة وسيادة التراب الليبي، ورفض أي تدخل أجنبي".

وأعربت التشكيلات المسلحة في بيانها عن رفضها الشديد أي اتفاق تقوم به المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي.

ولفتت إلى أن "العملية الانتخابية شأن ليبي، ويجب أن تتم بآليات دستورية وأخرى قانونية معتمدة واجبة النفاذ في كل الظروف والأحوال".

وأعلن البيان، "جاهزية المنطقة الغربية لاستضافة المبادرات الهادفة".

وطالب "بإعطاء الأولوية في أي مبادرة لوقف الحرب في البلاد".

ودعا "الأمم المتحدة للحياد الكامل والعادل في الملف الليبي وحماية المدنيين".

206-114

روابط ذات صلة

ليبيا تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حكومة المغرب تعترف بالمقاطعة.. وتعليق لرئيس الوزراء

خلال العام الماضي.. الافراج عن اكثر من 10 آلاف سجين معسر مدان بجرائم غير متعمدة

قرار للمجلس السياسي بمنح الشهيد الصماد وسام الجمهورية

الجيش واللجان يباغتون مواقع مستحدثة للمرتزقة في نجران

ایران تخسر امام تركیا ودیا في مشوار تحضیراتها لموندیال روسیا 2018..

رئیس مجلس الرئاسة البوسني یعرب عن امتنان شعبه لایران

شاهد؛عملية إقتحام نوعية لمواقع المرتزقة بالساحل الغربي

ترامب وآبي: على بيونغ يانغ نزع سلاحها النووي بالكامل

قائد الثورة: ضخ الیأس بالمجتمع هو ذات ما یفعله العدو

دبلوماسي أميركي سابق.. لا مجال لتحقيق شروط بومبيو الاثنى عشر المعادية لإيران

ظريف يغادر نيودلهي عائدا الى طهران

نشرة بانوراما: "حراك اوروبا لانقاذ الاتفاق النووي" و"تداعيات تعليق اتفاق قرطاج"

عملية نوعية استهدفت مواقع لمرتزقة العدو السعودي

انكسار محاولة تقدم للمرتزقة بالجوف

العميد سلامي: توسيع البرنامج الصاروخي لن يتوقف

أمير قطر يصل إلى الكويت

تركيا.. هكذا علق حزب كردي على قرار نقل صناديق اقتراع

المصابون بالاكتئاب عرضة للإصابة بالخرف!

ظريف: الهند لاتدعم العقوبات الاحادية

مصر: مقتل مسلح في تبادل إطلاق نار غرب القاهرة

الأکثر مشاهدة