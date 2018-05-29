اتحاد الكرة المصري يكشف عن الفترة العلاجية لمحمد صلاح

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ولم يعلق النادي الإنكليزي حتى مساء أمس الإثنين على المعلومات التي أوردها الاتحاد المصري ، في بيان عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكان صلاح قد أصيب خلال المباراة النهائية لدوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد الإسباني السبت في كييف ، والتي انتهت لصالح النادي الملكي 3-1 ..

وتعرض اللاعب للإصابة بعد نصف ساعة على انطلاق المباراة ، اثر احتكاك مع قائد الريال سيرخيو راموس ، وخرج من الملعب متألماً وباكياً ، ما أثار مخاوف من غيابه عن المونديال الذي سيقام في روسيا خلال الفترة من (14 يونيو - 15 يوليو).

وفي بيانه الذي نشره أمس الإثنين أشار الاتحاد المصري إلى أن بعثة منه تضم رئيسه هاني أبو ريدة وطبيب المنتخب محمد أبو العلا ، ستتوجه غداً الأربعاء إلى إسبانيا " للقاء النجم العربي محمد صلاح ، وطاقمه الطبي التابع لنادي ليفربول هناك .

والذين سيتوجهون إلى إسبانيا اليوم (الثلاثاء) ، لخوض فترة العلاج ، من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأوضح أنه : " تم اختيار إسبانيا حسب تقديرات ورؤية الطاقم الطبي لصلاح" ، وأن الأخير سيبقى هناك "حتى لحاقه ببعثة المنتخب في القاهرة".

وكان محمد صلاح قد أكد في تغريدة له عبر "تويتر" الأحد الماضي ، كانت الأولى له منذ إصابته ليل السبت ، "كانت ليلة صعبة جداً ، إلا أنني مقاتل، على رغم الصعاب ، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا وسأجعلكم جميعا فخورين .. حبكم ودعمكم سيمنحاني القوة التي أحتاج إليها".

ولم يدل ليفربول بمعلومات رسمية عن إصابة صلاح ، منذ ليل السبت ، حينما أصدر بياناً نقل فيه عن مدربه الألماني يورجن كلوب أن الإصابة "خطرة .. هناك أمر ما في الكتف أو عظمة الترقوة .. الأمور لا تبدو جيدة" .. خسرنا لاعباً هاماً وربما منتخب مصر خسر لاعباً مهماً في كأس العالم".

وتخوض مصر في 15 يونيو مباراتها الأولى في المونديال ، وذلك ضد الأوروغواي في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً روسيا والسعودية.

ويعول المصريون بشكل أساسي على صلاح، أفضل لاعب في انكلترا هذا الموسم وهداف الدوري الانكليزي الممتاز، لقيادتهم في المونديال، والذي يشارك فيه منتخب "الفراعنة" للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 28 عاماً.​

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