استبعاد طاقم التحكيم السعودي من كأس العالم

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وجاء القرار على خلفية أزمة أثيرت مؤخرا، اتهم فيها حكم الساحة فهد المرداسي بمحاولة التلاعب في نتيجة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي جمعت بين الفيصلي والاتحاد وحسمها الأخير بالفوز 1-3.

وقضى الاتحاد الدولي باستبعاد الحكمين المساعدين للمدراسي، عبدالله الشلوي ومحمد العكبري، بدعوى أن استراتيجية الفيفا تتطلب تحكيم ثلاثة حكام، ووجود الاثنين لا فائدة له في ظل استبعاد الحكم الرئيسي فهد المدراسي.

يذكر أن المدراسي وفريقه كان ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات بكأس العالم في روسيا، والمقرر انطلاقه منتصف الشهر المقبل.

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