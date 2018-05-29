البث المباشر
طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً للمقاومة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: "لن نسمح للاحتلال بمواصلة الاعتداء على شعبنا دون رد، والرحلة البحرية رسالة للعالم بأنه حان الوقت لكسر الحصار عن غزة"
الاعلام العبري: احدى قذائف الهاون التي أطلقت من غزة صباح اليوم أصابت موقعا عسكريا للجيش الاسرائيلي
أمريكا تنسحب من مؤتمر نزع السلاح اعتراضا على رئاسة سوريا
المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: "الاحتلال الإسرائيلي سيفشل بتغيير قواعد الاشتباك وتثبيت أي معادلة جديدة على الأرض"
انطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة إلى الخارج بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على القطاع
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيرد على الصواريخ التي أطلقت من غزة
الإعلام العبري: قذيفة جديدة وإطلاق نار من غزة صوب مستوطنات الغلاف
56 مستوطناً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، منذ الصباح

استبعاد طاقم التحكيم السعودي من كأس العالم

استبعاد طاقم التحكيم السعودي من كأس العالم
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم التحكيم السعودي من إدارة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، وفق خطاب وصل لاتحاد الكرة السعودي.

العالم - رياضة 

وجاء القرار على خلفية أزمة أثيرت مؤخرا، اتهم فيها حكم الساحة فهد المرداسي بمحاولة التلاعب في نتيجة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي جمعت بين الفيصلي والاتحاد وحسمها الأخير بالفوز 1-3.

وقضى الاتحاد الدولي باستبعاد الحكمين المساعدين للمدراسي، عبدالله الشلوي ومحمد العكبري، بدعوى أن استراتيجية الفيفا تتطلب تحكيم ثلاثة حكام، ووجود الاثنين لا فائدة له في ظل استبعاد الحكم الرئيسي فهد المدراسي.

يذكر أن المدراسي وفريقه كان ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات بكأس العالم في روسيا، والمقرر انطلاقه منتصف الشهر المقبل.

120

روابط ذات صلة

الفيفا يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة

حرمان الحكم السعودي فهد المرداسي من التحكيم المحلي والدولي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قبل قليل.. هلع ومصابون في طائرة إندونيسية بعد "بلاغ قنبلة"!!

33 غارة على محافظات اليمن واستهداف لمنازل المواطنين في الجوف

الحديدة.. معركة سقوط العدوان، والبقاء اليمني

صحيفة بحرينية: "لإسرائيل الحق الشرعي في الدفاع عن نفسها"!

بالفيديو .. انسحاب اميركي أمام تقدم سوري في جنيف!

نوبخت: لن نواجه عجزاً في الميزانية

رجال المدفعية السوريون يستخدمون تكتيكا جديدا

سيناتور أمريكي: كيم لن يتخلى أبدا عن سلاح جعله صاحب نفوذ

كتلة الاحرار تعلق على قرارات البرلمان العراقي حول نتائج الانتخابات

الاحتلال يقصف موقعين للمقاومة وسط قطاع غزة

مصرع أكثر من 30 شخصا في الهند بسبب عواصف رعدية

القضاء يمنع بث برنامج كاميرا خفية بتونس.. والتهمة "التطبيع "

اربعة قتلى في حادث اطلاق النار في بلجيكا + صور

روسيا تنتج أجهزة تفقد مقاتلات F-22 و F-35 فعاليتها

البطش: حان الوقت لكسر حصار غزة

الاحتلال يهدد غزة بعدوانٍ قاسٍ

شجرة تقتل مذيعا ومصورا!

الأمن البحريني يستدعي سجناء رأي وشهداء للتحقيق!

الامن المرجو في بعلبك الهرمل

العراق: المسابقة القرآنيّة الفرقيّة الرابعة تصل الى مرحلتها النهائيّة

الأکثر مشاهدة