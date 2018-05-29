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هذه الدول تعاني من نقص الرجال وتدفع لك المال للزواج من نسائها !

هذه الدول تعاني من نقص الرجال وتدفع لك المال للزواج من نسائها !
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

ما هو متعارف عليه في أيامنا هذه وحتى في الأيام الماضية أن عملية التزاوج تتم من خلال قيام الرجل بدفع مال للزوجة أو لأهلها وهذا ما نسميه بالمهر لكن هل من الممكن ان تنعكس الأمور ويصبح الرجل هو الذي يأخذ المال من أجل زواجه بامرأة!

العالم - منوعات 

إليك قائمة بسبع دول تعاني من نقص كبير في عدد الرجال وتدفع لهم المال من أجل الزواج والإنجاب بدافع الحفاظ على أمنها واستمرارها:

1- إيطاليا: تصنف إيطاليا من الدول قليلة السكان كما أن نسبة رجالها قليلة ويعود السبب خلف عدم اتزانها السكاني هو أن المرأة لا تريد الإنجاب أكثر من ولد واحد.

2- البرتغال: البرتغال دولة أوروبية لكن عند تعرضها لأزمة اقتصادية كانت تشكل النساء غالبية القوى العاملة، بحسب احصائيات فإن نسبة الزيادة السكانية هي عشرة بالألف وتأتي بالمرتبة الثانية في قلة نسبة المواليد بعد إيطاليا.

3- أرمينيا: تبلغ نسبة النساء في أرمينيا نحو 60% فبسبب الحروب العديدة خسرت أرمينيا عدد كبير من رجالها ولاستمرار الحياة في هذه الدولة خرجت النساء للعمل لذلك تلاحظ بأن نسبة كبيرة من العاملون في الدوائر الحكومية هم نساء كما أنه من المنتشر هناك قيام الرجل بالزواج من امرأة وبنفس الوقت يكون على علاقة مع أخريات.

4- روسيا: بحسب احصائيات عام 2010 فقد أظهرت عدم توازن بين أعداد الرجال والنساء وبأن كل ألف رجل يقابله عدد 1160 امرأة.

5- إستونيا: بلغت نسبة النساء فيها 53% أطلق على هذه الجزيرة اسم جزيرة النساء وذلك لأن الرجال في هذه الجزرة منشغلين بالصيد أما النساء فيبقين على سطح الجزيرة منشغلين بأمور المنزل.

6- لاتيفيا: يرجع السبب وراء قلة عدد الرجال هو شربهم للسجائروتعرضهم لضغوطات لكن نسائها يعتبرن من النساء القويات وحتى أن هذه الدولة تترأسها امرأة.

7- ايسلندا: تعاني هذه الدولة من نقص ملحوظ في عدد الذكور فيها بالرغم من جمال نساءها لذلك سمحت سلطات هذه الدولة للنساء من الرجال المهاجرين المقيمين في بلادهم كما أنه تم تخصيص راتب شهري بقيمة 5000 دولار للرجال المهاجرين الذين يتزوجون إحدى نساء ايسلندا.

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