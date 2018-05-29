روسيا تنتج أجهزة تفقد مقاتلات F-22 و F-35 فعاليتها

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وأشارت مجلة The National Interest، إلى أن المقاتلات الروسية من طراز "ميغ-29" و"سو-27" كانت مزودة منذ البداية بنظم بحث تحت حمراء.

وتم تطوير هذه الأجهزة باستمرار خلال السنوات العشر الأخيرة. وبالطبع سيتم تزويد مقاتلة الجيل الخامس الروسية الواعدة "سو-57" بمنظومات من هذا النوع.

وتفترض المجلة، أن نظم البحث والملاحقة الروسية الحالية، تعمل في مجال الأشعة تحت الحمراء متوسطة الموجة، ولكنها ستحصل حتما في المستقبل على أجهزة طويلة الموجة. وترى المجلة، أن الصين تعمل كذلك في هذا المجال بشكل نشط.

وتعتقد المجلة، أن روسيا والصين ستنتجان هذه الأجهزة في العقد المقبل.

وتستبعد المقالة أن تقوم الولايات المتحدة بتحديث مقاتلات F-22 Raptor و F-35 Lightning II ، المنتجة في القرن العشرين، بشكل يمكنها من التصدي للمنظومات الروسية والصينية.

وترى المجلة، أن ذلك سيجعل هذه الطائرات الحربية الأمريكية باهظة التكلفة، وضعيفة.

وفي مقالة أخرى، قالت المجلة نفسها، إن إسرائيل التي تمتلك طائرات F-35، تعتقد أن تكنولوجيات ستلس، ستفقد فعاليتها بعد مرور 5-10 سنوات، ولذلك يجب تصميم وإنتاج أجهزة تشويش قوية تفقد منظومات الخصم فعاليتها.