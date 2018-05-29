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إضراب عام في اليونان ضد التقشف الحكومي

إضراب عام في اليونان ضد التقشف الحكومي
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

تشهد اليونان غداً الأربعاء إضراباً عاماً ضد مواصلة سياسة التقشف ترافقه تظاهرات وسيؤدي إلى إضطراب في حركة النقل لا سيما الملاحة الجوية في بلد يعاني منذ ثمانية أعوام من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية.

العالم - أوروبا

ويأتي الإضراب في حين يُتوقع أن تعود اليونان في آب/أغسطس القادم إلى الأسواق المالية بعد ثلاث خطط قروض حصلت عليها من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل سياسة تقشف صارمة لم تشهد لها منطقة اليورو مثيلاً.

ولكن خاتمة الأزمة التي إندلعت في عام 2010 لن تؤدي الى إنهاء العمل بسياسة التقشف إلا جزئياً، نظراً لديون اليونان الهائلة.

وخلف شعار "كفى، أوقفوا تضحيات العمال" ستحتج نقابات القطاعين العام والخاص على الإقتطاعات المتوقعة في معاشات التقاعد والزيادات الضريبية ضمن ميزانيتي 2019 و2020.

ومن المقرر تسيير عدة تظاهرات ظهر الاربعاء في العاصمة أثينا والمدن الكبرى.

ويُتوقع أن يشلّ الإضراب تماماً حركة النقل البحري مع إنطلاق الموسم السياحي، كما سيؤدي إلى إلغاء رحلات جوية وإعادة برمجة مواعيد أخرى بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل بين السابعة  والعاشرة بتوقيت غرينتش.

وستتوقف حركة القطارات بين وسط أثينا والمطار وستتوقف الحافلات العامة في الصباح وفي المساء.

ولن تُذاع نشرات الأخبار عبر الإذاعة والتلفزيون بسبب إنضمام نقابات الصحافيين إلى التحرك وستعمل المواقع الإخبارية على الإنترنت ببطء.

شهدت اليونان منذ عام 2010 نحو خمسين إضراباً عاماً لكن المشاركة في هذه التحركات النقابية تراجعت بمرور الوقت بعد أن شهدت التظاهرات الأولى حشوداً كثيفة وصدامات مع قوات الأمن.

 

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