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لقاء ثلاثي هام بشأن سوريا قريباً

لقاء ثلاثي هام بشأن سوريا قريباً
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسي إن هناك إتفاقاً على عقد لقاء بين روسيا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأزمة السورية.

العالم - أوروبا

أعلن ميخائيل بوغدانوف للصحفيين أن روسيا دعمت فكرة عقد إجتماع ثلاثي مع الأردن والولايات المتحدة بشأن مناطق خفض التصعيد بجنوب سوريا.

وقال بوغدانوف: الإتصالات مستمرة، الإتصالات الثنائية مع الأردنيين والأمريكيين. ودعمنا فكرة عقد إجتماع ثلاثي على مستوى مناسب لشركائنا وكلما كان أقرب كلما كان أفضل.

ووفقاً لبوغدانوف، يمكن تحديد المستوى في وقت لاحق وينبغي أن يكون "مناسباً لجميع الدول".

ويُذكر أنه في تموز/ يوليو 2017 تم إعلان إتفاق منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري بين كل من الأردن وروسيا وأمريكا، وإنعقد الإجتماع حينها في العاصمة الأردنية عمّان، وكان ثمرة مفاوضات "أستانا 5".

 

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