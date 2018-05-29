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ماكرون يشيد بإجتماع الأطراف الليبية في باريس

ماكرون يشيد بإجتماع الأطراف الليبية في باريس
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجتماع باريس حول ليبيا، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها المسؤولون الليبيون ويوقعون بياناً مشتركاً.

العالم - أوروبا

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لأول مرة يحدث إجتماع من هذا النوع بحضور المسؤولين الليبيين وهذا أمر ضروري للحل السياسي في ليبيا"، مضيفاً: "لأول مرة يجتمع المسؤولون الليبيون ويعتمدون بياناً مشتركاً".

وأضاف ماكرون: "تعهد الجميع بإعتماد حل هو الضمانة للحفاظ على الإستقرار"، قائلاً: "بحلول 16 سبتمبر/ أيلول المقبل سيتم إعتماد تعديل دستوري وإعتماد قانون إنتخابي، ما يسمح بتنظيم الإنتخابات وستجري الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وأشار ماكرون إلى أن "الوضع في ليبيا هو مشكلة أمنية تتخطى هذا البلد"، موضحاً: "لا يمكننا أن نحلّ مكان السيادة الليبية ونحن لدينا واجبات تجاه الشعب الليبي".

وضم إجتماع باريس أربعة وفود تمثّل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الإنتخابات.

وإتفق قادة ليبيا على إجراء الإنتخابات في اليوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول القادم، وأكد بيان مشترك على "إلتزم الأطراف بوضع الأسس الدستورية للإنتخابات وإعتماد القوانين الإنتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018 وإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018".

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