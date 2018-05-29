ميركل تدعو أردوغان لزيارة ألمانيا  

العالم - أوروبا

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين على هامش مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الـ 25 لهجوم "زولينغن" الذي قُتل فيه 5 مواطنين أتراك عندما أحرق العنصريون الألمان منزلهم، أن المستشارة الألمانية وجهت عن طريقه الدعوة إلى أردوغان.

وجرت مراسم إحياء ذكرى الهجوم في مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين الألماني بحضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس وزراء الولاية أرمين لاشيت.

أدى حريق متعمد في مدينة زولينغن في غرب ألمانيا يوم 29 أيار/مايو 1993 إلى مقتل خمس تركيات تتراوح أعمارهن بين 4 و27 عاماً وأثارت صور المبنى المحترق صدمة وإستنكاراً في ألمانيا والعالم. وحكم القضاء الألماني على منفذي الإعتداء وهم أربعة من النازيين الجدد بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و15 عاماً.

وتكافح ألمانيا موجة جديدة من الهجمات العنصرية وتصاعد نشاط اليمين المتطرف بما في ذلك دخول حزب "البديل من أجل المانيا" إلى البرلمان، بعد تدفق أكثر من مليون طالب لجوء إلى البلاد منذ عام 2015.

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