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CIA : بيونغ يانغ لن تبادل السلاح النووي بالهامبرغر

CIA : بيونغ يانغ لن تبادل السلاح النووي بالهامبرغر
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

نقلت قناة NBC News عن تقرير جديد لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن الأسلحة النووية ، لكنها قد تفتح شبكة لمطاعم الوجبات السريعة.

العالم - الاميركيتان 

وبحسب " روسيا اليوم " أشارت القناة إلى أن، التقرير تضمن قائمة التنازلات التي يمكن أن تقدمها كوريا الشمالية، وبينها احتمال موافقة كيم جونغ أون على فتح شبكة مطاعم لبيع سندويش البرغر في البلاد.

وذكّرت القناة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في عام 2016، أنه يرغب بالتفاوض مع كوريا الشمالية حول مبادلة الأسلحة النووية بالهامبرغر.

وفي 29 مايو، أفادت الأنباء بأن نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري كيم يونغ تشول، توجه إلى نيويورك لإجراء محادثات حول إعداد القمة الأمريكية – الكورية الشمالية.

وسيلتقي تشول بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمناقشة تفاصيل الاجتماع القادم بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون.

ومن المقرر عقد القمة في 12 يونيو في سنغافورة وسيتركز الحديث خلالها على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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