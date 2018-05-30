القيادة الأوكرانية تجري اختبارا عسكريا جويا فوق منطقة دونباس

العالم - اوروبا

وبحسب " روسيا اليوم " فقد ذكر المكتب الإعلامي لعملية القوات المشتركة أن هذا التدريب جاء بأمر من قيادتها، موضحا أن الوحدات الجوية قامت في إطاره، خلال أسبوع، باختبار استعداد الطائرات الأوكرانية لتنفيذ المهمات القتالية حيث تدربت الطائرات من طراز ميغ-29 وسو-25 في دعم فعاليات الوحدات العسكرية الأخرى.

وقال المكتب الإعلامي لعملية القوات المشتركة إن الطيران الحربي تمكن من تنفيذ المهمة عبر تدمير أهداف مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع في منطقة دونباس تدهور بشكل ملموس في الآونة الأخيرة وبشكل خاص قرب مدينة غورلوفكا، إضافة إلى أن العسكريين الأوكرانيين نشروا الدبابات والمدفعية في الأحياء السكنية في مدينة دزيرجينسكي الموالية لكييف.

وأفاد عناصر القوات الشعبية في منطقة لوغانسك التي أعلنت استقلالها عن كييف من جانب واحد، بأن العسكريين الأوكرانيين أوصلوا راجمات الصواريخ إلى خط التماس بين جانبي النزاع.