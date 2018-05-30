البث المباشر
وكالة: تركيا وأمريكا توافقان على تشكيل إدارة محلية في منبج خلال 60 يوما إذا تم التوصل لاتفاق يوم 4 يونيو
وكالة: القوات الأميركية والتركية تبدأ عملية إشراف مشتركة في منبج خلال 45 يوما إذا وقع الاتفاق يوم 4 يونيو
تركيا وأمريكا تتفقان على خطة من ثلاث خطوات بشأن منبج السورية
الخارجية الألمانية تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على حدود غزة
بوغدانوف: اللقاء الثلاثي في عمان سيبحث وقف النار في الجنوب السوري
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: "الأسرى الإداريين سيبدؤون الشهر المقبل الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال".
50 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، منذ صباح اليوم.
دمار كبير في منزل للمستوطنين جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة عليه خلال رد المقاومة على عدوان الاحتلال.
الحديدة: الأجهزة الأمنية تلقي القبض على خلية تابعة للعدوان تقوم برصد أماكن وتحركات الجيش واللجان الشعبية
مسؤول في حماس: تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

الولايات المتحدة تحدد شرطين لرفع العقوبات عن روسيا

الولايات المتحدة تحدد شرطين لرفع العقوبات عن روسيا
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على روسيا إذا أعادت موسكو إدارة شبه جزيرة القرم لكييف، وسحبت قواتها من دونباس شرقي أوكرانيا.

العالم - الاميركيتان 

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي: "الولايات المتحدة بذلت جهودا مع فرنسا وألمانيا وأوكرانيا، بهدف إعادة السلام إلى شرق أوكرانيا، إلا أن روسيا رفضت التعاون الحقيقي، وتوقفت محاولاتنا منذ يناير الماضي".

من جانبها أكدت موسكو باستمرار على أن انضمام القرم إلى روسيا هو عودة للوطن الأم، مشددة على أن ذلك تم وفق القانون والمعايير الدولية، كما نفت موسكو أي وجود لقوات روسية في شرق أوكرانيا.

وأوضحت موسكو أن روسيا ليست طرفا في الصراع الأوكراني، وأنها تلعب دور الوسيط فقط من أجل التوصل إلى حلّ.

وقد فرضت الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى تدابير وقيودا على روسيا في عام 2014، بعد عودة شبه جزيرة القرم إليها واندلاع الصراع في جنوب شرق أوكرانيا.

من جانبها ردت موسكو على العقوبات، وفرضت حظرا على واردات المواد الغذائية من معظم الدول التي أيدت العقوبات ضد روسيا.

روابط ذات صلة

روسيا تعلن اعتقال شخصين في القرم على صلة بتنظيم إرهابي

حلف الاطلسي يندد بتدشين جسر بين القرم وروسيا

وصول وفدين دوليين إلى القرم لمراقبة الإنتخابات الرئاسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إعلان مرعب على متن طائرة: تشقق الزجاج.. سنعود!

أوغلو يهدد" أغلقوا قاعدة إنجرليك وكورجيك"

مفوضية الانتخابات العراقية تلغي أكثر من ألف محطة انتخابية

"القرقيعان".. موروث شعبي خليجي في رمضان!

موسكو مستعدة لتطبيع العلاقات مع واشنطن

هدوء حذر في غزة وواشنطن تدعو لإدانة الفلسطينيين +فيديو

الحكمة: زيارة الحكيم إلى الكويت ليست الأولى من نوعها

بريطانيا: رئيس تشلسي ممنوع من العمل بجوازه الإسرائيلي!

"الخارجية الفلسطينية": التحرك الأمريكي يعتبر إستخفاف بمجلس الأمن

البترول المصرية تكشف عن رقم جديد يضخه حقل "ظهر" في مصر

الفلكي المغربي علي العيس يكشف عن تنبؤات جديدة لسوريا!

هذا هو مصدر شائعة وفاة ابن سلمان.. + وثيقة

استشهاد فلسطيني من رفح متأثرا بجراحه

الاحتلال ينصب حواجز ويغلق طرقًا قرب رام الله وجنين

تصنيف عالمي: عاصمة عربية هي الأرخص في العالم

جدل بالسودان بسبب بيع مبان حكومية سودانية في بريطانيا

سياسي ليبي: اتفاق باريس يعيد "القرار" ليد الشعب

الأمم المتحدة تتنصل عن دورها و الشعب اليمني يستغيث

من هو منفذ الهجوم الإرهابي في بلجيكا؟

الاحتلال يعتقل 18 مواطناً من الضفة المحتلة

الأکثر مشاهدة