تخرج من المدرسة في الـ 92 من عمره!‏

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ويقول موقع "Robert Lockard" إن روبرت لوكارد، ترك المدرسة الثانوية منذ أكثر من 70 عاما بعد أن رسب في إحدى المواد.

وعمل الشاب آنذاك كطباخ في أحد المطاعم إلى أن تم استدعاؤه إلى الخدمة الإلزامية فأصبح أيضا طاهيا عسكريا.

وقاتل الجندي الأمريكي في معارك وسط أوروبا وشمال فرنسا وشارك في إنزال النورماندي. وحصل على ميدالية النصر في الحرب العالمية الثانية لدوره القتالي فيها. واعترف لوكارد للصحفيين بأنه لا يحب تذكر فترة الحرب لأنها كانت مؤلمة جدا وشاهد الكثير من الوفيات.

وتمكن لوكارد أخيرا من الحصول على الشهادة المدرسية، في 27 مايو الجاري، وتسلمها في الحفل الرسمي لخريجي مدرسة سيركلفيل إلى جانب طلاب المدرسة الآخرين وهو يرتدي زي التخرج الرسمي.

وقال الخريج التسعيني والدموع في عينيه: "هذا يعني كل شيء بالنسبة لي وهذا ما فكرت به خلال كل السنوات الماضية".

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