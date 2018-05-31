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واشنطن تدين اعتراف دمشق باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

واشنطن تدين اعتراف دمشق باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نوايرت، إن بلادها تدين بشدة نية السلطات السورية، إقامة علاقات دبلوماسية مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

العالم - الاميركيتان

وأضافت نوايرت: "إن أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، جزء من أراضي جورجيا (حسب قولها)، وتدين الولايات المتحدة بشدة نية سوريا، إقامة علاقات دبلوماسية مع هذه المناطق الجورجية".

وشددت على أن موقف الولايات المتحدة من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية لم يتغير، وأن واشنطن تواصل دعم وحدة أراضي جورجيا.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، روسيا إلى سحب قواتها من المنطقة إلى المواقع ما قبل النزاع في عام 2008.

وذكرت أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية امس الثلاثاء أن سوريا اعترفت باستقلال الجمهوريتين. ما دفع  جورجيا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وشددت نويرت على أن، موقف الولايات المتحدة من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية لم يتغير، وأن واشنطن تواصل دعم وحدة أراضي جورجيا.

ودعت ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية، روسيا إلى سحب قواتها من المنطقة إلى المواقع ما قبل النزاع في عام 2008.

وفي يوم الثلاثاء ، ذكرت أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية أن سوريا اعترفت باستقلال الجمهوريتين. ما دفع  جورجيا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

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