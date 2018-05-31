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أرجنتين ميسي تودع جماهيرها برباعية.. قبل "رحلة القدس"!

أرجنتين ميسي تودع جماهيرها برباعية.. قبل
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أظهرت الأرجنتين، مرة أخرى، مدى اعتمادها على ليونيل ميسي إذ سجل مهاجم برشلونة ثلاثية في الفوز 4-صفر على هايتي وديا، الثلاثاء، في بيونس آيرس، استعدادا لكأس العالم لكرة القدم.

العالم - منوعات 

أظهرت الأرجنتين، مرة أخرى، مدى اعتمادها على ليونيل ميسي إذ سجل مهاجم برشلونة ثلاثية في الفوز 4-صفر على هايتي وديا، الثلاثاء، في بيونس آيرس، استعدادا لكأس العالم لكرة القدم.

وفي المباراة الدولية رقم 143 لخافيير ماسكيرانو، ليتفوق بذلك على خافيير زانيتي، ويصبح أكثر لاعبي الأرجنتين خوضا للمباريات الدولية، افتتح ميسي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وضاعف النتيجة بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني بلمسة سهلة أمام المرمى بعد أن أبعد الحارس ضربة رأس، ثم أحرز الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 65 قبل أن يصنع الرابع لسيرخيو أغويرو بعد دقيقتين.

وفشلت الأرجنتين في زيادة النتيجة، لكن كان من المفترض أن تسجل المزيد من الأهداف أمام هايتي التي كان ظهورها الوحيد في كأس العالم عام 1974.

وتحتل المركز 108 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) بفارق 103 مراكز عن المنتخب الأرجنتيني.

وقال ميسي "الأهم من النتيجة أننا ودعنا جماهيرنا وأظهرنا أننا في طريقنا إلى روسيا والأمل يحدونا في تحقيق نتيجة جيدة".

وأضاف "لسنا ضمن المرشحين لأننا مررنا بأوقات صعبة في التصفيات، لكننا نتدرب جيدا وسنبذل كل ما في وسعنا".

وتعافى أغويرو بعد إصابة في الركبة وبدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، بينما لعب غونزالو هيغواين وآنخيل دي ماريا بجوار ميسي في الأمام.

لكن الاثنين فشلا في التألق بينما عزز أغويرو وكريستيان بافون لاعب بوكا جونيورز سعيهما للانضمام للتشكيلة الأساسية في كأس العالم، عندما شاركا بعد مرور ساعة من اللعب.

وتتجه الأرجنتين الآن إلى برشلونة للاستعداد لمبارياتها الاستعدادية في القدس أمام إسرائيل في 9 يونيو، قبل خوض مواجهات المونديال أمام أيسلندا في 16 يونيو، وكرواتيا في 21 يونيو، ونيجيريا في 26 يونيو.

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