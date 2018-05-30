ملياردير أميركي يدعو لاستفتاء أخر بشأن “بريكست”

العالم - اوروبا

وأشارت الصحيفة، في تقرير اليوم، إلى تبرّع الملياردير بـ500 ألف جنيه إسترليني إلى منصة “الأفضل من أجل بريطانيا”، بهدف إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد.

وزعم التقرير أن “الأفضل من أجل بريطانيا” ستطلق حملة في 8 حزيران/ يونيو القادم من أجل إجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

من جهته قال سوروس، خلال كلمة ألقاها في لجنة العلاقات الخارجية الأوروبية في العاصمة الفرنسية باريس، إن “بريكست” عملية مضرة للغاية لكلا الطرفين.

واعتبر أن عملية الانفصال من الاتحاد الأوروبي قد تستغرق أكثر من 5 أعوام، وهذه الفترة تمثل اللانهاية في السياسة، وخاصة في مثل هذه “الأوقات الثورية”.

ولفت إلى أن الشعب البريطاني هو من سيقرر مصيره، وأن “من الأفضل أن يقرر ذلك في أقرب وقت ممكن، وهذا هدف مبادرة الأفضل من أجل بريطانيا، أنا أدعمهم”.

واتخذت بريطانيا، قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/ حزيران 2016.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، بدأت بريطانيا رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، عبر تفعيلها “المادة 50″ من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج.