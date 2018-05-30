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فرنسا تحظر مشاهدة مباريات مونديال 2018 في الأماكن العامة!

فرنسا تحظر مشاهدة مباريات مونديال 2018 في الأماكن العامة!
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

خوفا من وقوع أي اعتداءات إرهابية أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان بأن الشاشات الكبيرة ممنوعة في الساحات العامة.

العالم - منوعات 

وتعرضت فرنسا لعدة اعتداءات إرهابية خلال السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات لتعزيز إجراءات الأمن في كافة أرجاء البلاد.

وتابعت الوزارة أنه وسط أجواء التهديدات الإرهابية القائمة حاليا، عليها أن تطبق مجددا الإجراءات الأمنية التي كانت قائمة خلال البطولة الأوروبية الأخيرة، وبنفس الدرجة من الكفاءة.

وخلال بطولة يورو 2016 التي استضافتها فرنسا، تعين على المشجعين الراغبين في مشاهدة المباريات على شاشات كبيرة في مكان عام الدخول إلى واحدة من "مناطق المشجعين" المرخصة في كل مدينة مستضيفة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد بيان الوزارة الثلاثاء إلى أن المدن التي ترغب في إقامة شاشات كبيرة في مناطق مشجعين خاصة بها، يمكنها فعل ذلك.

لكن هذا البث الذي سيتم تنظيمه تحت مسؤوليتها، سيجرى فقط في مناطق مغلقة أو خاضعة لسيطرة صارمة أي في الملاعب أو الملاعب الرياضية أو قاعات مراكز المؤتمرات.

وتتطلب هذه الأماكن أيضا "تواجدا أمنيا كثيفا" على المنظمين أن يتحملوا تكلفته.

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