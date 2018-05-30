لافروف يكشف عن مصير القوات الغير سورية في الجنوب

العالم - سوريا

وقال لافروف في كلمة له خلال منتدى “قراءات بريماكوف” اليوم: “لدينا اتفاقات معروفة جيدا، حول منطقة خفض التوتر الجنوبية بسوريا. ، وتتضمن في نصها سحب كل القوات غير السورية من هذه المنطقة “.

وأضاف: “أعتقد أن هذا يجب أن يحدث بأسرع ما يمكن. ونحن الآن نعمل مع نظرائنا الأردنيين والأمريكيين على ذلك”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد خلال لقاء القمة مع الرئيس الأسد في سوتشي ، أنه بعد نجاحات الجيش السوري في مواجهة الإرهاب وبدء العملية السياسية في البلاد، “لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا “.

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