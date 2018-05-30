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لافروف يكشف عن مصير القوات الغير سورية في الجنوب

لافروف يكشف عن مصير القوات الغير سورية في الجنوب
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا من منطقة خفض التوتر الجنوبية بأسرع ما يمكن.

العالم - سوريا

وقال لافروف في كلمة له خلال منتدى “قراءات بريماكوف” اليوم: “لدينا اتفاقات معروفة جيدا، حول منطقة خفض التوتر الجنوبية بسوريا. ،  وتتضمن في نصها سحب كل القوات غير السورية من هذه المنطقة “.

وأضاف: “أعتقد أن هذا يجب أن يحدث بأسرع ما يمكن. ونحن الآن نعمل مع نظرائنا الأردنيين والأمريكيين على ذلك”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد  خلال لقاء القمة مع الرئيس الأسد في سوتشي ، أنه بعد نجاحات الجيش السوري في مواجهة الإرهاب وبدء العملية السياسية في البلاد، “لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا “.

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